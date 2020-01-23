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32 рейса задерживают в столичном аэропорту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 32 авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности сообщается, что 17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту назначения:
-9 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы - в города Омск, Ташкент, Москва и Киев);
- 2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Алматы и Костанай;
- 3 рейса авиакомпании Fly Arystan - в Павлодар и Костанай;
- 3 рейса авиакомпании SCAT – в Улан-Батор, Алматы и Актобе;
- Один рейс авиакомапнии LOT Polish в Варшаву.
На вылет имеются задержки 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):
- 7 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы в города Ташкент и Москва);
- 2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Актобе и Костанай;
- 2 рейса авиакомпании Fly Arystan – в Костанай и Алматы
- по одному рейсу авиакомпании LOT Polish в Варшаву, Lufthansa - во Франкфурт, Turkish Airlines - в Стамбул и SCAT - в Алматы.
Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.
Также в пресс-службе отметили, что Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
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