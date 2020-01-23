32 рейса задерживают в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 32 авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности сообщается, что 17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту назначения:

-9 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы - в города Омск, Ташкент, Москва и Киев);

-​ ​ ​2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Алматы и Костанай;

-​ ​3 рейса авиакомпании Fly Arystan - в Павлодар и Костанай;

-​ ​ ​ ​ ​3 рейса авиакомпании SCAT – в Улан-Батор, Алматы и Актобе;

-​ ​Один рейс авиакомапнии LOT Polish в Варшаву.

​На вылет имеются задержки 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​7 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы в города Ташкент и Москва);

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Актобе и Костанай;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​2 рейса авиакомпании Fly Arystan – в Костанай и Алматы

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​по одному рейсу авиакомпании LOT Polish в Варшаву, Lufthansa - во Франкфурт, Turkish Airlines - в Стамбул и SCAT - в Алматы.

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

Также в пресс-службе отметили, что Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.