32 продукта Казахфильма в 2020 году удостоилось награды на международных конкурсах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году для участия в республиканском фестивале «Рухани қазына» поступило 313 заявок из 15 регионов. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуркиса Дауешов проинформировал о том, что с 2018 года Министерство культуры и спорта регулярно проводит республиканский фестиваль «Рухани қазына». Конкурс проводится среди сотрудников музеев, государственных библиотек, культурно-развлекательных комплексов, культурных домов, клубов и организаций. В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводился в режиме онлайн. В этом году поступило 313 заявок из 15 регионов страны.

«В последнее десятилетие кино проникло во все сферы культуры человечества. По некоторым оценкам, воздействие кино на сознание человека больше по сравнению с книгами и газетами. Благодаря принятому закону отечественные кинематографисты могут не только оказывать государственную финансовую поддержку многим отечественным компаниям в производстве фильмов, но и выявлять новых перспективных молодых кинематографистов», - отметил вице-министр культуры и спорта РК.

В 2020 году 27 фильмов, выпущенные Казахфильмом, участвовали в 65 международных кинофестивалях, 32 из них получили награды.

«Это является показателем достижений современной национальной кинематографии», - добавил Н. Дауешов.