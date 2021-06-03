РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    32 продукта Казахфильма в 2020 году удостоилось награды на международных конкурсах

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году для участия в республиканском фестивале «Рухани қазына» поступило 313 заявок из 15 регионов. Об этом рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нуркиса Дауешов проинформировал о том, что с 2018 года Министерство культуры и спорта регулярно проводит республиканский фестиваль «Рухани қазына». Конкурс проводится среди сотрудников музеев, государственных библиотек, культурно-развлекательных комплексов, культурных домов, клубов и организаций. В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводился в режиме онлайн. В этом году поступило 313 заявок из 15 регионов страны.

    «В последнее десятилетие кино проникло во все сферы культуры человечества. По некоторым оценкам, воздействие кино на сознание человека больше по сравнению с книгами и газетами. Благодаря принятому закону отечественные кинематографисты могут не только оказывать государственную финансовую поддержку многим отечественным компаниям в производстве фильмов, но и выявлять новых перспективных молодых кинематографистов», - отметил вице-министр культуры и спорта РК.

    В 2020 году 27 фильмов, выпущенные Казахфильмом, участвовали в 65 международных кинофестивалях, 32 из них получили награды.

    «Это является показателем достижений современной национальной кинематографии», - добавил Н. Дауешов.


    Теги:
    Культура Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!