+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

32 пострадавших в ДТП человека спасли за сутки бригады трассовых пунктов в РК

3 Августа 2021 19:59
Поделиться:
32 пострадавших в ДТП человека спасли за сутки бригады трассовых пунктов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки трассовыми пунктами осуществлено 15 выездов на ДТП, спасено 32 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Новости по теме
На 12,8% выросло число ДТП в Жамбылской области
Казахстанские спутники ДЗЗ зафиксировали площадь степного пожара в Костанайской области Подросток утонул в реке Урал в Атырауской области Житель ВКО спас девушку, которая чуть не утонула

За истекшие сутки бригадами трассовых медико-спасательных пунктов спасено более 30 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В Туркестанской области при столкновении двух автомашин на 754 км трассе Алматы-Ташкент-Термез пострадали семь человек, трое из которых дети. Уже через две минуты с момента получения информации бригада трассового медико-спасательного пункта «Кызыгурт» выехала на место ДТП. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, с последующей госпитализацией в районную больницу села Казыгурт.

Двигаясь по трассе Абай – Жетысай, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате случившегося пострадали пятеро человек, в том числе двое детей. На ДТП выехала бригада ТМСП «Кызыласкер» филиала ЦМК по г. Шымкенту. Силами медицинской бригады оказана экстренная помощь четырем пострадавшим, все с травмами доставлены в медицинское учреждение.

При лобовом столкновении на 133-м километре трассы «Мерке-Бурылбайтал» от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли три человека. 55-летняя пассажирка с множественными травмами спасена и госпитализирована силами бригады ТМСП «Толеби» Жамбылской области.

Следует отметить, что трассовая служба Казахстана состоит из сорока трассовых медико-спасательных пунктов, находящихся во всех 14 областях республики и работающих в зоне ответственности 50 километров.

Основной задачей ТМСП является оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Благодаря работе придорожных пунктов, в зоне ответственности ТМСП любой водитель или пассажир гарантировано и бесплатно получит квалифицированную медицинскую помощь при любом неотложном состоянии.

Однако водителям стоит быть внимательней на дороге, садиться за руль отдохнувшими, воздерживаться от рискованных маневров и соблюдать скоростной режим.



Подписывайтесь на наш канал:

#ДТП   #МЧС   #Спасение  
Поделиться:
Новости по теме
На 12,8% выросло число ДТП в Жамбылской области
Казахстанские спутники ДЗЗ зафиксировали площадь степного пожара в Костанайской области
Подросток утонул в реке Урал в Атырауской области
Житель ВКО спас девушку, которая чуть не утонула
Популярное
1 Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
2 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
3 Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
4 Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
5 60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
6 Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Читайте также
Гибель 12-летнего мальчика в столице прокомментировали в ДЧС
ВКО в купальный сезон спасен 21 человек, четверо из них дети
Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане
Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав
Назначен руководитель управления ГАСК Атырауской области
60 человек с «красным» статусом оштрафовали за неделю в Алматы
Президент объявил выговор акиму Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив