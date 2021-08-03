32 пострадавших в ДТП человека спасли за сутки бригады трассовых пунктов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки трассовыми пунктами осуществлено 15 выездов на ДТП, спасено 32 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

За истекшие сутки бригадами трассовых медико-спасательных пунктов спасено более 30 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В Туркестанской области при столкновении двух автомашин на 754 км трассе Алматы-Ташкент-Термез пострадали семь человек, трое из которых дети. Уже через две минуты с момента получения информации бригада трассового медико-спасательного пункта «Кызыгурт» выехала на место ДТП. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, с последующей госпитализацией в районную больницу села Казыгурт.

Двигаясь по трассе Абай – Жетысай, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате случившегося пострадали пятеро человек, в том числе двое детей. На ДТП выехала бригада ТМСП «Кызыласкер» филиала ЦМК по г. Шымкенту. Силами медицинской бригады оказана экстренная помощь четырем пострадавшим, все с травмами доставлены в медицинское учреждение.

При лобовом столкновении на 133-м километре трассы «Мерке-Бурылбайтал» от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли три человека. 55-летняя пассажирка с множественными травмами спасена и госпитализирована силами бригады ТМСП «Толеби» Жамбылской области.

Следует отметить, что трассовая служба Казахстана состоит из сорока трассовых медико-спасательных пунктов, находящихся во всех 14 областях республики и работающих в зоне ответственности 50 километров.

Основной задачей ТМСП является оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Благодаря работе придорожных пунктов, в зоне ответственности ТМСП любой водитель или пассажир гарантировано и бесплатно получит квалифицированную медицинскую помощь при любом неотложном состоянии.

Однако водителям стоит быть внимательней на дороге, садиться за руль отдохнувшими, воздерживаться от рискованных маневров и соблюдать скоростной режим.



