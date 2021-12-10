32 нетрезвых водителя задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за 4 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» выявлено и задержано 32 нетрезвых водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«За четыре дня проведения ОПМ «Правопорядок» выявлено 1133 нарушений правил дорожного движения, в том числе 32 факта управления автотранспортом в состоянии опьянения, 31 выезд на встречную полосу, 276 превышений установленной скорости движения. Также 117 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам и 677 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий и по просьбе жителей было установлено 39 дорожных знаков – на перекрестках улиц Смагулова-Акимжанова, Ряхова-Акимжанова, Шайкенова, Жиенбаева, микрорайон Нур Сити и на автодороге Актобе-Кобда район областной детской клинической больницы. По улице Богенбай батыра возле школы №72 установлен пешеходный светофор вызывного действия.

Напомним, в Нур-Султане за ночь задержали сразу четырех пьяных водителей.