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32 мотоциклиста привлекли к ответственности в СКО

25 Августа 2021 08:31
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32 мотоциклиста привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к административной ответственности привлекли 32 мотоциклиста. В 25 случаях мотоцикл отправляли на штрафстоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, жители Петропавловска и пригородных сел периодически жалуются на ночной шум от гонок мотоциклистов. Проблема обостряется летом, когда открыты окна и рев транспорта мешает спать.

«Сотрудники патрульной полиции ежедневно ориентированы на выявление административных правонарушений со стороны водителей мотоциклов. Департамент в этом году проводил традиционную встречу с представителями байкерских клубов. Обсуждали недопущение фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышения скоростного режима и нарушения тишины в ночное время», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Он напомнил, что об административных правонарушениях со стороны водителей можно сообщить на пульт «102». Обязательно указать точное время и место правонарушения, чтобы туда мог выехать экипаж патрульной полиции и принять соответствующие меры.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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