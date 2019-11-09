32 многодетные семьи получили ключи от домов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 32 многодетные семьи получили ключи от домов, построенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый жилой комплекс «Ару Ана» построен в микрорайоне Болашақ поселка Индерборский. Дома, площадь которых составляет 110 квадратных метров, обеспечены всем необходимым оборудованием.

По словам главы района Мейирима Калауи, в очереди на получение жилья стоят 1 218 индерцев, из которых 160 – многодетные семьи. «До конца текущего года хотим ещё 21 многодетную семью обеспечить жильем. А в следующем году планируем завершить строительство многоэтажного дома на 80 квартир, который также будет передан многодетным семьям», – сказал Мейирим Калауи. Кроме этого, в 2020 году жилищный фонд района пополнится ещё четырьмя домами по 48 квартир. Они тоже будут предоставлены гражданам, стоящим в очереди.