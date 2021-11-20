+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 0 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы

20 Ноября 2021 14:08
Поделиться:
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Автоугонщик с поличным задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы Няня украла золотые украшения у работодателей в Актобе Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан житель Акмолинской области.

«В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 188 части три пункту два УК РК. Установлено, что задержанный, посещая магазины техники, со стеллажей похищал сотовые телефоны, наушники и другие аксессуары, незаметно прятал награбленное в куртке или рюкзаке и скрывался с места преступления. И всякий раз мужчина действовал по аналогичной схеме. На данный момент следствием доказана причастность задержанного к восьми кражам чужого имущества», – информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Известно, что похищенное имущество злоумышленник продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Фигурант взят под стражу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью  
Поделиться:
Новости по теме
Автоугонщик с поличным задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Няня украла золотые украшения у работодателей в Актобе
Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы
Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив