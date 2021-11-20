32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан житель Акмолинской области.

«В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 188 части три пункту два УК РК. Установлено, что задержанный, посещая магазины техники, со стеллажей похищал сотовые телефоны, наушники и другие аксессуары, незаметно прятал награбленное в куртке или рюкзаке и скрывался с места преступления. И всякий раз мужчина действовал по аналогичной схеме. На данный момент следствием доказана причастность задержанного к восьми кражам чужого имущества», – информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Известно, что похищенное имущество злоумышленник продавал, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Фигурант взят под стражу.