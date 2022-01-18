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32 км автодорог введено в эксплуатацию в сельском округе Мангистауской области

18 Января 2022 16:04
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32 км автодорог введено в эксплуатацию в сельском округе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в сельском округе Сайын Шапагатов Тупкараганского района в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» проведен средний ремонт автомобильных дорог по восьми улицам и строительство двух автомобильных дорог. В результате, в данном населенном пункте введено в эксплуатацию 32 км автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сельском округе постоянно идет усиление работы по строительству автомобильных дорог. В селе, созданном в годы независимости, ежегодно вводятся в эксплуатацию автомобильные дороги. Населенный пункт развивается достаточно высокими темпами. На 32 км дорог, введенных в эксплуатацию в прошлом году на территории населенного пункта, были выделены средства из республиканского бюджета. Данный проект реализован по специальной программе.

В частности, в верхней и нижней части населенного пункта проложены автомобильные дороги, проведен средний ремонт улиц Бекенжанова, Шахатова, Шахшабасова, Тумышева, Карайшыкова и дорог в четвертом, шестом и старом шестом кварталах. Эта работа будет осуществляться на системной основе и в дальнейшем», - сказал аким сельского округа Сайын Шапагатов Сайран Кылыш.

Напомним, в этом году в Мангистауской области планируется ввести в эксплуатацию восемь школ


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#Мангистауская область   #Дороги   #Ауыл – Ел бесігі  
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Автор:

Аружан Саптарова

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