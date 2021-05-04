32 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2 мая от коронавируса и пневмонии скончались 32 человека​​​​​​, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

От коронавируса умерли 29 человек, от коронавирусной пневмонии – три.

Всего с 13 марта 2020 года от коронавирусной инфекции скончались 3 762 человека. С 1 августа прошлого года зарегистрированы 812 случаев смерти от пневмонии с признаками COVID-19 и при отрицательном ПЦР-тесте.

На сегодня от коронавируса лечатся 45 012 человека. Из них 770 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 2076 заболевших. Больше всего больных зафиксировали в Алматы (658) и Нур-Султане (250) и Карагандинской области (240). Таким образом, с начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 330 071 случай заражения.