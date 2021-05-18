32 ИП приостановили лицензии на продажу алкоголя в Павлодарской области
«За нарушения алкогольного законодательства у 32 индивидуальных предпринимателей
По его словам, в ходе рейда в городе Павлодаре в 21:30 в магазине по улице Ломова полицейские выявили факт реализации продавцом алкоголя 37-летнему павлодарцу. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное производство по статье 200 части 3 КРКоАП «Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов». Материал направлен в суд. Полицейские постоянно ведут профилактику нарушений алкогольного законодательства.
«С начала года сотрудниками полиции за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения задержан 3651 житель области. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила более 37 миллионов тенге», - уточнили в департаменте полиции Павлодарской области.
Свой «вклад», по данным правоохранительных органов, в увеличение печальной статистики вносят и продавцы магазинов, реализующие спиртное после 21:00 часов вечера.