32 иностранца без ПЦР-тестов депортированы из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции усилен санэпидконтроль в Международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным штаба по недопущению распространения КВИ в Алматы, с 6 октября 2020 г. по 30 июня 2021 г. в Международный аэропорт города прибыло 2 935 рейсов с 424 799 пассажирами на борту. Из них со справками с отрицательным результатом на COVID-19 – 395 431, с паспортами вакцинации – 3836, без справок – 25 532 человека.

В карантинный стационар для сдачи ПЦР-анализа госпитализированы 25 500 человек. Получено 125 положительных результатов у пассажиров, прибывших из Турции (37), ОАЭ (35), Египта (33), Беларуси (5), Украины (7), Мальдив (4), Южной Кореи (2), Мали (1), России (1).

Из-за отсутствия справок об отрицательном ПЦР-тесте депортированы из аэропорта Алматы 32 иностранных гражданина.

Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация в мегаполисе осложняется в связи с выявлением мутировавшего штамма «дельта». На 1 июля в Алматы зарегистрировано 74 306 случаев коронавирусной инфекции, из них 57 841 случай с симптомами и 16 465 – без симптомов, 1 993 случая неуточненной пневмонии.

За 30 июня зарегистрировано 305 случаев коронавирусной инфекции, из них 282 случая с симптомами и 23 – без симптомов. Суточный прирост – 0,4%. Репродуктивное число – 1,287. По состоянию на 29 июня, удельный вес индийского штамма в исследованных пробах составил 78,3%.

В связи с этим штаб по недопущению распространения КВИ в Алматы призывает жителей и гостей города строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест массового скопления. Вместе с тем, необходимо пройти вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих близких.