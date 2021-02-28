32 года назад возникло заставившее замолчать ядерный полигон движение «Невада-Семей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 32 года назад, 28 февраля 1989 года, было образовано Международное антиядерное движение «Невада-Семей». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рожденное на казахской земле 28 февраля 1989 года движение «Невада-Семей» считало своей главной целью не только закрытие Семипалатинского полигона, но и пробудило другие ядерные страны последовать этому созидательному примеру. И сейчас Казахстан занимает уверенную позицию на мировой арене антиядерного движения», - отмечал О. Сулейменов.

Казахстан первым сделал реальный шаг к всеобщему ядерному разоружению: закрыл Семипалатинский испытательный ядерный полигон - четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал.

Программа движения «Невада - Семипалатинск» вылилась в программу международного антиядерного альянса. Был принят Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Большинство стран поставило под ним свои подписи.

В активе движения есть победы, которыми может гордиться Казахстан и все антивоенное движение планеты. В 1989 году движение остановило на Семипалатинском полигоне 11 взрывов, из запланированных 18. Удалось осуществить только 7, последний взрыв состоялся 19 октября.

«Движение, объединившее ученых, писателей, служащих, рабочих и многих людей самых разных возрастов, внесло огромный вклад в борьбу за закрытие Семипалатинского ядерного полигона и приостановку деятельности других испытательных полигонов мира. Велика заслуга Олжаса Сулейменова в антиядерном движении», - такую оценку движению и его лидеру дал Президент Казахстана Н. Назарбаев.

Из истории Семипалатинского ядерного полигона известно, что в августе 1947 года Постановлением Совета Министров СССР было принято решение о создании атомного полигона, получившего условное название «Учебный полигон №2». Первое испытание ядерного оружия на Семипалатинском полигоне было произведено 29 августа 1949 года.

В целом, ущерб, нанесенный здоровью людей в результате 40-летней деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона, колоссальный. Вся территория бывшей Семипалатинской области подверглась загрязнению продуктами ядерных взрывов, а 1,2 миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз. 12 февраля 1989 года произошел выброс радиоактивных газов на поверхность земли после очередного ядерного испытания. Через 2 дня в 110 километрах от эпицентра испытаний радиоактивный фон составил 4000 микроренген в час. Это событие стало толчком к образованию в республике антиядерного движения в стране, которое возглавил председатель Союза писателей Казахстана, общественный деятель, ученый и поэт Олжас Сулейменов.

26 февраля 1989 года в прямом телевизионном выступлении Олжас Сулейменов сделал заявление о необходимости прекращения ядерных испытаний в Казахстане. 28 февраля на митинге у здания Союза писателей в Алма-Ате было принято решение о создании антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», зарегистрированного в апреле 1989 года.

В июне 1989 года на I съезде депутатов СССР в Москве Сулейменов изложил цели, задачи и требования организации. В уставе первой неправительственной организации Казахстана, какой является Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», указаны две основные цели: закрытие полигона и реабилитация пострадавшего населения, оздоровление окружающей среды. Первая задача выполнена. Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровье населения и экологическая обстановка в городе Семипалатинске и Семипалатинской области Казахской ССР», состоявшаяся 17-19 июля 1989 года в Семипалатинске, сформировала комиссию, которая на основе изученных документов и свидетельств граждан, признала необходимость закрытия полигона.

По инициативе движения, Верховный Совет СССР принял обращение к Конгрессу США с призывом начать на парламентском уровне диалог о прекращении испытаний. Движением были организованы многочисленные акции протеста, митинги, уроки мира. Так, 4 октября 1989 года, после взрыва на полигоне ядерного заряда мощностью 60 килотонн, состоялся митинг у здания Министерства обороны в Москве. В октябре в поддержку антиядерного движения выступили шахтеры Караганды. 19 октября 1989 года на территории Семипалатинского полигона был произведен взрыв мощностью 75 килотонн, который стал последним. Его следствием стали многочисленные митинги в Москве, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Семипалатинске, в селе Караул Абайского района, на которых выдвигались требования о закрытии полигона.

23 октября 1989 года Олжас Сулейменов в своей речи на сессии Верховного Совета, основываясь на том, что правительство не сдержало обещаний о сокращении количества и мощности взрывов, сообщил о народном моратории, когда любое последующее испытание вызовет всеобщую забастовку в Казахстане. В конце октября этого же года на сессии Верховного Совета СССР Олжас Сулейменов и академик Андрей Сахаров выдвигают предложение о провозглашении одностороннего бессрочного моратория на ядерные взрывы со стороны СССР. 14 ноября 1989 года Верховный Совет Казахской ССР принял резолюцию о пагубных последствиях испытаний и влиянии на здоровье населения и обращение к Верховному Совету и правительству Советского Союза с требованием закрытия ядерного полигона. 27 ноября 1989 года было принято Постановление Верховного Совета СССР с поручением правительству страны рассмотреть вопрос о закрытии Семипалатинского полигона.

Весной 1990 года по инициативе движения «Невада-Семипалатинск» проводятся совместные акции в США, Великобритании, Японии, Германии и Казахстане под девизом «Волна мира». 3-4 апреля 1990 года в научной конференции «Экология-Человек-Природа» приняли участие выдающиеся ученые и активисты антиядерного движения. 22 мая 1990 года Верховный Совет республики принял Постановление о закрытии Семипалатинского полигона. 23-27 мая в Алма-Ате антиядерным движением совместно с «Движением врачей за запрещение ядерного оружия» был проведен Международный конгресс «Избиратели мира против ядерного оружия», а в сентябре 1990 года по территории Казахстана прошел международный Марш мира под девизом «За мир без насилия. За выживание Земли» с участием советских и американских представителей, выдвинувший призыв о прекращению ядерных испытаний в Неваде. Также были предприняты значительные шаги по прекращению ядерных испытаний и на государственном уровне. Так, в Декларации о государственном суверенитете, принятой Верховным Советом Казахстана 25 октября 1990 года, в статье 11 заявлено о запрещении разработки, производства и испытаний ядерного оружия на территории республики.

Участники движения «Невада-Семипалатинск» продолжали активные действия на международной арене. 25-29 ноября 1990 года делегация с участием членов парламентов СССР, США и Великобритании, в состав которой входил и Олжас Сулейменов, встретилась, посетив столицы государств. Руководителям государств были вручены тексты Открытого письма, написанного более чем 2 000 парламентариев из 42 стран, с призывом о запрещении ядерных испытаний в мире.

Активисты движения «Невада-Семипалатинск» приняли участие в массовых акциях у полигона в Неваде, митинге в Нью-Йорке. Отделения движения открыты во всех областях Казахстана, а также в России, США, Италии, Японии, Турции и других странах. Был создан региональный Восточно-Сибирский комитет движения с центром в Барнауле, в мае 1991 года образовалась заграничное отделение Движения в Турции, в июне - Северо-Западное в Санкт-Петербурге.

29 августа 1991 года Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым был подписан Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона».

Осознавая значимость работы в достижении мира на Земле, президент МАД «Невада-Семей» Олжас Сулейменов объявил, что пора передавать эстафету мира в руки молодых. Так, молодыми семейчанами были подписаны 100 тысяч подписных листов, поддерживающие идею отказа от ядерного оружия. Всего в Казахстане было собрано более полумиллиона подписей. Затем сбор подписей распространяется по всем странам мира с целью создания особого международного фонда, где бы работала молодежь, призывающая мир признать ядерное оружие вне закона.

В 2012 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на крупной международной парламентской конференции в столице, где объявил о начале реализации Проекта АТОМ с целью достижения глобальной поддержки окончательного прекращения испытаний ядерного оружия и, в конечном итоге, избавления от ядерного оружия.