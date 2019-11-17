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16.11.2019 12:52
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32 дорожные карты медпомощи внедряют в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области внедряют 32 дорожные карты по различным направлениям медицинской помощи и 3 оперативных плана: по снижению материнской смертности, снижению младенческой смертности и развитию первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что приоритетными являются дорожные карты по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда, инсульте, онкологии, травмах, родовспоможению и детству.
В частности, в регионе уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения выше республиканского. Глава облздрава связывает это с высоким индексом старения: в области доля лиц от 65 лет и старше составляет 55,8%.
В то же время показатель смертности от этой группы заболеваний снизился на 11,4%. За последние 3 года - на 37,3%. Уменьшилась смертность от ишемической болезни сердца более чем на 20%, от сосудистых поражений головного мозга – почти на 9%.
«Более 48 тысяч человек прошли скрининг на болезни системы кровообращения. Выявлено 1380 человек. Все выявленные пациенты поставлены на учет и получают лечение», - отметил Т.Султангазиев.
Он добавил, что сотрудников первичной медико-санитарной помощи систематически обучают оказанию помощи кардиологическим больным.
Ожидается поставка цифрового ангиографа в кардиологический центр взамен устаревшему на сумму 467 млн тенге.
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