32 дорожные карты медпомощи внедряют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области внедряют 32 дорожные карты по различным направлениям медицинской помощи и 3 оперативных плана: по снижению материнской смертности, снижению младенческой смертности и развитию первичной медико-санитарной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что приоритетными являются дорожные карты по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда, инсульте, онкологии, травмах, родовспоможению и детству.

В частности, в регионе уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения выше республиканского. Глава облздрава связывает это с высоким индексом старения: в области доля лиц от 65 лет и старше составляет 55,8%.

В то же время показатель смертности от этой группы заболеваний снизился на 11,4%. За последние 3 года - на 37,3%. Уменьшилась смертность от ишемической болезни сердца более чем на 20%, от сосудистых поражений головного мозга – почти на 9%.

«Более 48 тысяч человек прошли скрининг на болезни системы кровообращения. Выявлено 1380 человек. Все выявленные пациенты поставлены на учет и получают лечение», - отметил Т.Султангазиев.

Он добавил, что сотрудников первичной медико-санитарной помощи систематически обучают оказанию помощи кардиологическим больным.

Ожидается поставка цифрового ангиографа в кардиологический центр взамен устаревшему на сумму 467 млн тенге.