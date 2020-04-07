32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 7 апреля 1945 года, шел 1386-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Кенигсбергской операции советская авиация нанесла массированные удары по живой силе и укреплениям противника, его резервам, аэродромам, железнодорожным станциям и портам. Наиболее мощным ударам подверглись войска, действовавшие западнее Кенигсберга. Под прикрытием авиации и артиллерии советские войска продвигались к центру Кенигсберга, отбивая контратаки противника. К исходу 7 апреля они прошли еще на 3 - 4 км, овладели 130 кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной железнодорожной станцией, 3 фортами и другими важными объектами. Продвинулись вперед и 2-я гвардейская и 5-я армии на Земландском полуострове.

В течение 7 апреля в полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов…

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли город Нове-Место.

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли города Медлинг, Прессбаум, Клостернойбург, вышли к Дунаю северо-западнее Вены и завязали уличные бои в южной части города Вены. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли город и железнодорожный узел Чаковец, город и железнодорожную станцию Мурско-Средиште.

7 апреля 1945 года исполнилось 38 лет Герою-казахстанцу Георгию Канцеву, в этот же день свой подвиг совершил казахстанец Василий Козенков.

Канцев Георгий Федорович родился 7 апреля 1907 года в селе Яманхалинка (ныне — Махамбет Атырауской области). Получил начальное образование, после чего работал мотористом. В сентябре 1941 года Канцев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1944 года старшина Георгий Канцев был помощником командира взвода 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

5 сентября 1944 года Канцев одним из первых в своей роте переправился через реку Нарев к северу от Сероцка. Во время расширения плацдарма он принял активное участие в отражении нескольких немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшина Георгий Канцев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Канцев был демобилизован. Вернулся в родное село, где работал инспектором рыбной охраны. Скончался 14 июля 1978 года.

В честь Канцева названы улицы в Атырау и Махамбете.

Козенков Василий Георгиевич родился 17 февраля 1923 года в селе Кувандык (ныне — город Кувандыкского района Оренбургской области).

С 1934 года жил в Актюбинске (Актобе), где окончил 7 классов средней школы № 22, Орский аэроклуб в 1940 году, 8-й и 9-й класс вечерней школы ФЗУ. Работал на строительстве Актюбинского завода ферросплавов, токарем авторемонтных мастерских хромитовых рудников. Возглавлял комсомольскую организацию транспортного цеха.

В 1942 году окончил Актюбинскую военную авиационную школу пилотов.

На фронтах Великой Отечественной войны - с октября 1942 года. Воевал в составе 8-й, 4-й и 1-й воздушных армий на Западном, Сталинградском, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, освобождении Крыма, Украины, Белоруссии, Литвы, разгроме врага в Восточной Пруссии.

7 и 8 мая 1944 года группа штурмовиков В. Г. Козенкова отличилась при штурме Сапун-горы.

К ноябрю 1944 года совершил 115 боевых вылетов на У-2 и 131 боевой вылет на Ил-2.

За годы войны совершил 308 боевых вылетов. На его счету 10 танков, 40 автомашин, 2 железнодорожных эшелона, много зенитных орудий, 9 самолетов противника, более 300 солдат и офицеров.

7 апреля 1945 года при штурме Кенигсберга Ил-2 командира авиационной эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майора Козенкова (воздушный стрелок гвардии старшина Белов И. С.) был сбит зенитной артиллерией противника. Экипаж, по некоторым данным, совершил огненный таран. Самолет упал в районе современного завода «Электросварка».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Козенкову Василию Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в местечке Горджнек (ныне — Польша). Позднее перезахоронен в братскую могилу в мемориальном комплексе «Обелиск 1200», город Калининград, проспект Гвардейский.

В память о Герое Советского Союза Василии Георгиевиче Козенкове в Актобе на зданиях школы № 22 и заводоуправления Актюбинского завода ферросплавов, а также в городе Калининграде на главном корпусе завода «Электросварка» установлены мемориальные доски. Бюст Козенкова установлен на Холме Славы в Кувандыке.

Имя Василия Козенкова носят улицы в Калининграде (бывшая Зелигенфельдер-штрассе) и Барнауле, Кувандыке, Вильнюсе и Актобе, Санкт-Петербурге, школа № 22 в Актюбинске, рыболовный траулер.

7 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 32 дня…

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань