32 человека заразились сибирской язвой в Казахстане
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала распространяемую в мессенджерах информацию о случаях заражения сибирской язвой в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Сибирская язва – это особо опасная инфекция. За особо опасными инфекциями ведутся очень тщательный контроль и наблюдение. В этом году заболели сибирской язвой в двух областях – это Акмолинская область и некоторые регионы Жамбылской области. Есть 32 подтвержденных случая, люди заразились от домашних животных, когда разделывали туши. Все пациенты сразу попали под наблюдение медицинских работников, лечатся в инфекционных стационарах, – сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.
По ее словам, тяжелые случаи были, но без летальных исходов.
- Сибирская язва не передается от человека к человеку. Это зоонозная инфекция, она есть в природе. Чтобы животные не болели, их надо ежегодно вакцинировать. Все случаи зарегистрированы в частных домашних хозяйствах, их животные не были вакцинированы, - добавила министр.