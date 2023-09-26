32 человека заразились сибирской язвой в Казахстане

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала распространяемую в мессенджерах информацию о случаях заражения сибирской язвой в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Сибирская язва – это особо опасная инфекция. За особо опасными инфекциями ведутся очень тщательный контроль и наблюдение. В этом году заболели сибирской язвой в двух областях – это Акмолинская область и некоторые регионы Жамбылской области. Есть 32 подтвержденных случая, люди заразились от домашних животных, когда разделывали туши. Все пациенты сразу попали под наблюдение медицинских работников, лечатся в инфекционных стационарах, – сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

По ее словам, тяжелые случаи были, но без летальных исходов.