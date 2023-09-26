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    12:44, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    32 человека заразились сибирской язвой в Казахстане

    32 человека заразились сибирской язвой в Казахстане

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала распространяемую в мессенджерах информацию о случаях заражения сибирской язвой в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Сибирская язва – это особо опасная инфекция. За особо опасными инфекциями ведутся очень тщательный контроль и наблюдение. В этом году заболели сибирской язвой в двух областях – это Акмолинская область и некоторые регионы Жамбылской области. Есть 32 подтвержденных случая, люди заразились от домашних животных, когда разделывали туши. Все пациенты сразу попали под наблюдение медицинских работников, лечатся в инфекционных стационарах, – сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.

    По ее словам, тяжелые случаи были, но без летальных исходов.

    - Сибирская язва не передается от человека к человеку. Это зоонозная инфекция, она есть в природе. Чтобы животные не болели, их надо ежегодно вакцинировать. Все случаи зарегистрированы в частных домашних хозяйствах, их животные не были вакцинированы, - добавила министр.

    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение Сибирская язва
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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