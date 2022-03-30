32 человека заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 6,

город Алматы - 9,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 4,

Карагандинская область - 3,

Костанайская область - 2,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 2.

Всего в стране выявлено 1305114 заболевших.

