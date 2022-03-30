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    08:01, 30 Март 2022 | GMT +6

    32 человека заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 6,

    город Алматы - 9,

    Актюбинская область - 1,

    Алматинская область - 3,

    Восточно-Казахстанская область - 4,

    Карагандинская область - 3,

    Костанайская область - 2,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 1,

    Северо-Казахстанская область - 2.

    Всего в стране выявлено 1305114 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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