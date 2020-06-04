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32 человека выздоровели от КВИ

4 Июня 2020 21:30
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32 человека выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 22,

город Алматы - 6,

Костанайская область - 3,

Актюбинская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6606:

г. Нур-Султан – 1291,

г. Алматы – 1736,

г. Шымкент – 397,

Акмолинская область – 138,

Актюбинская область – 209,

Алматинская область – 248,

Атырауская область – 606,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 213,

Западно-Казахстанская область – 344,

Карагандинская область – 379,

Костанайская область – 101,

Кызылординская область – 276,

Мангистауская область – 161,

Павлодарская область – 160,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 247.


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