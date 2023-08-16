32 человека погибли при сходе оползня на нефритовом руднике в Мьянме

ХПАКАНТ. КАЗИНФОРМ - 32 человека погибли при сходе оползня на нефритовом руднике в отдаленном горнодобывающем районе Хпакант на севере штата Качин в Мьянме, передает МИА «Казинформ» ссылкой на CNN.



Из-за обрушения песчаного утеса вода хлынула в близлежащее озеро, а рабочие попали в ловушку. Тела мужчин передали родственникам.

Мьянма производит около 70% нефрита в мире, а в Хпаканте находится один из крупнейших и самых прибыльных нефритовых рудников в мире стоимостью в миллиарды долларов.

По оценкам международной неправительственной организации Global Witness, нефритовая промышленность Мьянмы в 2014 году оценивалась примерно в 31 миллиард долларов, что составило почти половину официального ВВП страны в 2014 году.

В 2020 году более 160 человек погибли в результате проливного дождя, вызвавшего оползень на нефритовом руднике в Хпаканте. Подобная катастрофа, которая привела к большому числу жертв, произошла в том же районе в 2021 году.