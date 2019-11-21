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32 человека эвакуированы во время пожара в Степногорске

21 Ноября 2019 09:35
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32 человека эвакуированы во время пожара в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 32 человека, среди которых 6 детей, были эвакуированы во время пожара в Степногорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 20 ноября в 15:51 в городе Степногорске произошел пожар в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома по адресу: микрорайон 3, дом 5.

«Пожар был на площади 10 кв. м. Эвакуировано 32 человека, из них 6 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.

На место пожара выезжали 7 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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