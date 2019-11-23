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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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32 человека эвакуировали из жилого дома в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из многоэтажного жилого дома эвакуировали 32 человека, троих спасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в подъезде пятиэтажного дома, на четвертом этаже, произошло короткое замыкание в электрощитовой. На место выехали четыре единицы техники и 14 человек личного состава пожарных частей.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что на 4-ом и 5-ом этажах наблюдается сильное задымление. На пятом этаже на балконе находились дети: 8-ми и 16-ти лет - и 18-летняя девушка. Для их спасения задействовали 2 звена газодымозащитной службы через лестничные марши с 5 этажа. Спасение проводилось с использованием спасательных капюшонов», - рассказали в пресс-службе.
Из дома эвакуировали 32 человека, в том числе двое детей.
Возгорание ликвидировали. Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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