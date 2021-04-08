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    13:13, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    32 астанчанина играли в компьютерном клубе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В составе представителей управления санитарно-эпидемиологического контроля, местного исполнительного органа, волонтеров и полицейских ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Несмотря на действующее постановление, беспечные граждане до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, компьютерных клубов, не думая о последствиях, подвергают опасности не только свою жизнь, но и здоровье окружающих людей.

    Так, вчера в 22:20 часов мобильной группой выявлен факт нарушения режима карантина в компьютерном клубе «Джакс», внутри которого находились 10 человек.

    Также ночью в 02:25 часов 22 любителя компьютерных игр собрались в игровом клубе «Тема». Посетители играли, позабыв о социальной дистанции и санитарных нормах.

    Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.



    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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