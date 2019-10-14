32,5 млн тонн кашаганской нефти отправлено на экспорт

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – С начала добычи на первом в Казахстане морском месторождении Кашаган добыто и отправлено на экспорт 32,5 млн тонн нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала добычи в 2016 году экспортировано нефти более 257,8 миллионов баррелей или 32,5 миллиона тонн нефти, более 9,1 миллиарда куб. метров газа, а также около 2 миллионов тонн серы. С начала 2019 года и по состоянию на сегодняшний день экспортировано нефти более 80 миллионов баррелей или 10,1 миллиона тонн и более 2,5 миллиардов куб. метров газа», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе НКОК.

Отмечается, извлекаемые запасы нефти месторождения Кашаган примерно 9–13 млрд баррелей. Коллектор месторождения Кашаган залегает на глубине 4200 м. Он характеризуется высоким давлением (более 700 бар) и высокой концентрацией сероводорода. Пробурено 40 скважин. В настоящий момент ведутся работы в рамках первого этапа. Последующие этапы освоения находятся на стадии планирования. Расположенное рядом с Кашаганом месторождение Актоты представляет собой коллектор с запасами сернистого газа и конденсата. Месторождение Кайран содержит запасы сернистой нефти. Совокупные геологические запасы этих двух месторождений оцениваются примерно в 270 миллионов тонн (2 миллиарда баррелей) нефти и конденсата и примерно в 380 миллиардов кубических метров (13 триллионов кубических футов) газа.