31 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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55 лет назад (1969) родился БИЖАНОВ Кайрат Жакиянович — заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: inbusiness.kz

Родился в Жетыгаринском районе Костанайской области. Окончил Костанайский сельхозинститут; Костанайский государственный университет им. А Байтурсынова, специальность «Правоведение».

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области; начальник отдела, начальник управления налоговой полиции по Костанайской области; заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Костанайской области; начальник ДБЭКП по Жамбылской области; начальник ДБЭКП по Актюбинской области; заместитель начальника ДБЭКП по Алматинской области; старший помощник Генерального прокурора департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК; заведующий отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК; руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области (06.2019-10.2021); руководитель департамента экономических расследований по городу Астане (10.02.21.2021.2024).

На занимаемой должности с февраля 2024 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени, медалью «20 лет независимости Республики Казахстан», медалями органов финансовой полиции «Мінсіз қызметі шін» I, II, III степеней.

43 года назад (1981) родился ХУСАИНОВ Олжас Сагындыкович — начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан.

Фото: МО РК

Окончил Актюбинское высшее военное авиационное училище (2002).

Трудовая деятельность: курсант Актюбинского высшего военного авиационного училища (1998-2002); проходил службу в Силах воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2002-2005); офицер отдела главного управления международных программ Вооруженных Сил Республики Казахстан (2005-2007); старший офицер департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Республики Казахстан (2007-2011); начальник отдела департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан (2011-2015); начальник управления департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан (2015-2017); заместитель начальника департамента международного сотрудничества МО РК — начальник управления (2017-2019).

На занимаемой должности с февраля 2019 года.