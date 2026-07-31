31 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1955) родился ГАБДУЛЛИН Бигельды Кайрдосович — президент Казахстанского отделения Международного ПЕН-клуба.

Фото: Facebook / Бигельды Габдуллин

Родился в Макинском районе Акмолинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1981); Литературный институт им. A. M. Горького (1991), литературный критик, журналист.

Трудовая деятельность: руководитель литературного объединения газеты «Ленинская смена» (1981-1983); корреспондент газеты «Казахстанская правда» (1983-1985); заместитель директора бюро пропаганды Союза писателей Казахстана (1985-1989); заместитель генерального директора международного фонда «Шелковый путь» (1991-1992); главный редактор телекомпании «Тан» (1992-1993); главный редактор газеты «Новое поколение» (1993-1997); генеральный директор ТОО «Биик Ель», главный редактор газеты «XXI век» (1997-2000); заместитель Председателя исполкома РНПК (1998-2001); преподаватель Foreign Languages Institute «Inlingua», корреспондент радио «Азаттық» (2001-2004); главный редактор газеты «Время» и директор ТОО «Издательство «Время» (2006); ведущий программ «Серьезный разговор», «За и против» (телеканал «Астана») (10.2006); главный редактор газеты «Central Asia Monitor» (12.2004-2017).

63 года назад (1963) родился НОЗДРИН Валерий Владимирович — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, правовед (1986).

Трудовая деятельность: лаборант НИЧ Казахского политехнического института им. В. И. Ленина (1980-1981); стажер на вакантную должность следователя, следователь Московской районной прокуратуры, Алма-Ата (1986-1987); старший следователь, старший помощник, помощник прокурора Московской районной прокуратуры, Алма-Ата (1989-1990); прокурор следственного отдела прокуратуры, Алма-Ата (1990-1991); прокурор отдела управления по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Казахской ССР (1991-1992); член коллегии адвокатов, Алма-Ата (1992-1995); судья Советского районного суда Алматы (1995-1997); судья суда Алматы (1997-2000).

На занимаемой должности — с июня 2000 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

48 лет назад (1978) родился КАСЫМОВ Бауыржан Толегенович — заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК — Уполномоченный по этике.

Фото: Gov.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «Правоведение» (2001); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Экономика» (2013).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела благоустройства, отдела реализации бюджетных программ и государственных закупок, производственно-технического отдела аппарата акима района им. Казыбек би, Караганда (2007-2009); главный специалист отдела организационной работы аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); начальник отдела финансовой, организационной и кадровой работы Управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области (2010-2011); начальник отдела развития казахстанского содержания Управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области (2011-2013); руководитель отдела Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК по Карагандинской области (2013-2014); руководитель Жезказганского отдела — заместитель государственного инспектора Карагандинской области по государственному контролю Департамента Комитета технического регулирования и метрологии (2014-2017); руководитель Департамента Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК по Карагандинской области — главный государственный инспектор Карагандинской области по государственному контролю (2017-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

42 года назад (1983) родился АБСАТОВ Ерлан Сембекович — член совета директоров — независимый директор АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Фото: kazlogistics.kz

Родился в Шахтинске Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова, инженер дорожного движения (2005); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр права.

Трудовая деятельность: подземный горнорабочий шахты «Казахстанская» города Шахтинска (2006-2008); менеджер представительства Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан «Каз АТО» (2008); эксперт, главный эксперт управления автомобильного транспорта Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2011); главный эксперт, руководитель управления Евразийской интеграции Министерства транспорта и коммуникаций РК (2011-2014); заместитель директора департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); исполняющий обязанности, директор департамента экономической интеграции Министерства по инвестициям и развитию РК (2016-2018); заместитель директора Центра отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии» (2018); генеральный директор Союза транспортников Казахстана «Kazlogistics» (2019-2024); председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»; нагрудным знаком «Құрметті автокөлікші».