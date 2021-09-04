319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70927, летальных случаев - 4542, выздоровевших - 58946.