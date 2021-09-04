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319 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане
4 Сентября 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70927, летальных случаев - 4542, выздоровевших - 58946.
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