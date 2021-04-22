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    21:45, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    319 фактов несанкционированной торговли выявили  в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Продажу цветов в неустановленном месте на оживлённой улице Павлодара «прикрыла» полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году нами выявлено 319 фактов несанкционированной торговли», – заявил начальник управления местной полицейской службы Павлодарской области Галым Саргулов.

    По словам полицейского, во время очередного рейда стражи порядка выявили организацию стихийной торговли.
    «На одной из оживлённых улиц Павлодара женщина продавала цветы. Она установила самодельный прилавок, расставила товар и предлагала его прохожим», - добавили в пресс-службе ДП области.

    Сотрудники правоохранительных органов провели с ней разъяснительную беседу о том, что торговля в неустановленных местах недопустима, и составили протокол по части первой статьи 204 КРКоАП, по которому ей вынесено предупреждение.
    «Торговля в неустановленных местах осуществляется без лицензии, подтверждающей качество и безопасность продукции. Кроме того, зачастую полностью отсутствует соответствие санитарным нормам, и в подобных случаях никто не несёт ответственности, а покупатели не задумываются о подстерегающей их опасности», - объяснили в правоохранительных органах.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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