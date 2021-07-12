318 кандидатов на должность акима села выдвинуто в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области завершено выдвижение кандидатов в акимы сельских округов. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил председатель областной избирательной комиссии Манарбек Садуов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По словам М. Садуова, выдвинуты 318 кандидатов, из них 100 - политическими партиими и 218 самовыдвиженцы. Своих кандидатур выдвинули шесть партий. «Nur Otan» представил 76 кандидатов. Народная партия Казахстана выдвинула 13 человек, «Ақ жол» - 6, «Ауыл» и «Адал» по 2 кандидата и ОСДП – 1 кандидатуру.

Сейчас проводится процедура по определению кандидатов на соответствие требованиям законодательства. Кроме того, ведется работа по регистрации кандидатов.

«На 11 июля рассмотрены на соответствие 317 претендентов. Из них законодательству соответствовали документы 308. Среди 318 кандидатов, 104 - женщины. 53 кандидата повторно баллотируются в акимы в том же сельском округе. Среди кандидатов: 164 - действующие государственные служащие, 15 – представители коммерческих структур, 84 – работники бюджетных организаций», - добавил спикер.

На сегодня зарегистрировано 173 кандидатов. Сняты по различным причинам 10, в том числе 9 – отказано по несоответствию, 1 – по заявлению о снятии своей кандидатуры.

Средний возраст выдвиженцев – 41,5 лет, самому молодому – 25 лет, самому старшему – 63 лет. 132 претендента проживают в сельском округе, где пройдут выборы. 179 выдвиженцев живут в районе, где пройдут выборы. 11 кандидатов проживают в других районах и 4 - в другом регионе.

К слову, выборы 95 акимов сельских округов в области пройдут во всех 19 регионах области. При этом 66 акимов избираются в связи с истечением срока полномочий, 29 - в связи с досрочным сложением полномочий.