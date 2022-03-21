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    16:09, 21 Март 2022 | GMT +6

    317 малообеспеченных семей в Костанайской области получили продуктовые наборы

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В рамках реализации проекта «Бақытты отбасы» в честь празднования «Наурыз мейрамы» в Костанайской области 317 малообеспеченных многодетных семей, получающие АСП и воспитывающие детей с инвалидностью, получили продуктовые наборы. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Аким области Архимед Мухамбетов посетил несколько семей из данной категории, поздравил с праздником Наурыз и вручил продуктовые наборы.

    Семья Анны Пинежской является многодетной. Женщина одна воспитывает пятерых детей, один из которых с инвалидностью.

    Женщина помощь в виде продуктовых корзин считает полезной и благодарна за такое внимание, оказанное ее семье.

    Также аким области вручил продуктовые корзины многодетным семьям Дерипсали Каламкас, которые воспитывают четырех детей и семье Шакировой Жанат, награжденной подвеской «Алтын алқа» и воспитывающей пять несовершеннолетних детей. Кроме того, посещены другие семьи области.

    В продуктовые наборы, как пояснили в пресс-службе акима области, входят продукты первой необходимости, в том числе мука, сахар, подсолнечное масло, чай, крупы, макаронные изделия и другие.

    Кроме того, в рамках проекта предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями, партийцами области поддержана инициатива оказания помощи нуждающимся семьям по проведению ремонтных работ, обеспечению продуктами питания, необходимым запасом угля и дров, погашению долгов и восстановлению предоставления коммунальных услуг, установка датчиков угарного газа.

    С начала реализации программы помощь оказана порядка 21 тысячам семей области. Работу в этом направлении местные власти намерены продолжать.



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    Костанайская область Наурыз Общество
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