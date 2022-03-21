317 малообеспеченных семей в Костанайской области получили продуктовые наборы

Семья Анны Пинежской является многодетной. Женщина одна воспитывает пятерых детей, один из которых с инвалидностью.

Женщина помощь в виде продуктовых корзин считает полезной и благодарна за такое внимание, оказанное ее семье.

Также аким области вручил продуктовые корзины многодетным семьям Дерипсали Каламкас, которые воспитывают четырех детей и семье Шакировой Жанат, награжденной подвеской «Алтын алқа» и воспитывающей пять несовершеннолетних детей. Кроме того, посещены другие семьи области.

В продуктовые наборы, как пояснили в пресс-службе акима области, входят продукты первой необходимости, в том числе мука, сахар, подсолнечное масло, чай, крупы, макаронные изделия и другие.

Кроме того, в рамках проекта предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями, партийцами области поддержана инициатива оказания помощи нуждающимся семьям по проведению ремонтных работ, обеспечению продуктами питания, необходимым запасом угля и дров, погашению долгов и восстановлению предоставления коммунальных услуг, установка датчиков угарного газа.

С начала реализации программы помощь оказана порядка 21 тысячам семей области. Работу в этом направлении местные власти намерены продолжать.