317 малообеспеченных семей в Костанайской области получили продуктовые наборы
Аким области Архимед Мухамбетов посетил несколько семей из данной категории, поздравил с праздником Наурыз и вручил продуктовые наборы.
Семья Анны Пинежской является многодетной. Женщина одна воспитывает пятерых детей, один из которых с инвалидностью.
Женщина помощь в виде продуктовых корзин считает полезной и благодарна за такое внимание, оказанное ее семье.
Также аким области вручил продуктовые корзины многодетным семьям Дерипсали Каламкас, которые воспитывают четырех детей и семье Шакировой Жанат, награжденной подвеской «Алтын алқа» и воспитывающей пять несовершеннолетних детей. Кроме того, посещены другие семьи области.
В продуктовые наборы, как пояснили в пресс-службе акима области, входят продукты первой необходимости, в том числе мука, сахар, подсолнечное масло, чай, крупы, макаронные изделия и другие.
Кроме того, в рамках проекта предпринимателями и сельхозтоваропроизводителями, партийцами области поддержана инициатива оказания помощи нуждающимся семьям по проведению ремонтных работ, обеспечению продуктами питания, необходимым запасом угля и дров, погашению долгов и восстановлению предоставления коммунальных услуг, установка датчиков угарного газа.
С начала реализации программы помощь оказана порядка 21 тысячам семей области. Работу в этом направлении местные власти намерены продолжать.