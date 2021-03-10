315 нетрезвых жителей Павлодарской области привлечено к ответственности

ПАВЛОДА. КАЗИНФОРМ - С начала года полицейскими Павлодарской области выявлено 49 фактов нарушений требований по реализации алкогольной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Несмотря на то, что законодательством запрещена продажа алкогольной продукции в неустановленное время, некоторые продавцы в погоне за прибылью с легкостью нарушают закон», – сказал на брифинге первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Так, в одном из магазинов города Павлодара, продавец продала две банки пива парню, не достигшему 21 года. В другом случае в одном из сел Железинского района продавец реализовала две бутылки водки в неустановленное время. За нарушения требований законодательства по реализации алкогольной продукции возбуждены административные производства по статье 200 части 1 КРКоАП, материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

На сегодня стражами правопорядка выявлено и привлечено к ответственности 1315 граждан за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянении.

