315 человек ревакцинировались в Алматы за два дня
По городу Алматы за два дня ревакцинировались 315 человек.
«С 22 ноября во всех городских поликлиниках началась кампания по ревакцинации. Сегодня прививку могут получить медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и лица с ослабленным иммунитетом», - сообщил заместитель главного врача поликлиники.
По словам спикера, ревакцинация возвращает сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже превышает ее. Причем выполняется она после введения векторных вакцин- через 9 месяцев, а после инактивированных вакцин и м-РНК вакцин - через 6 месяцев.
«Прошел почти год с начала вакцинации против коронавируса, и все скептики поняли, что благодаря ей остановился темп распространения заболевания. То, что мы входим в «зеленую зону», - это тоже один из результатов вакцинации», - считает врач.
Он также порекомендовал населению пройти иммунизацию против гриппа, правда одномоментно вакцину против гриппа и ковида желательно не получать, интервал между ними должен составлять минимум 14 дней.