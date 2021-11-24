315 человек ревакцинировались в Алматы за два дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы могут получить третью дозу вакцины против коронавируса, чтобы повысить сниженную эффективность. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Алматы сообщил заместитель главного врача поликлиники №7 Нурбол Жумабеков, передает корреспондент МИА « Казинформ».

По городу Алматы за два дня ревакцинировались 315 человек.

«С 22 ноября во всех городских поликлиниках началась кампания по ревакцинации. Сегодня прививку могут получить медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет и лица с ослабленным иммунитетом», - сообщил заместитель главного врача поликлиники.

По словам спикера, ревакцинация возвращает сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже превышает ее. Причем выполняется она после введения векторных вакцин- через 9 месяцев, а после инактивированных вакцин и м-РНК вакцин - через 6 месяцев.

«Прошел почти год с начала вакцинации против коронавируса, и все скептики поняли, что благодаря ей остановился темп распространения заболевания. То, что мы входим в «зеленую зону», - это тоже один из результатов вакцинации», - считает врач.

Он также порекомендовал населению пройти иммунизацию против гриппа, правда одномоментно вакцину против гриппа и ковида желательно не получать, интервал между ними должен составлять минимум 14 дней.