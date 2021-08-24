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312 случаев COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области за сутки

24 Августа 2021 16:06
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312 случаев COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области за сутки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрировано 37915 случаев КВИ, большинство с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 312 случаев COVID-19, в том числе в городах Павлодаре 124, Экибастузе – 120, Аксу – 26», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В регионе зарегистрировано 37915 случаев КВИ, в том числе 29661 с симптомами и 8254 без симптомов, отметили в департаменте. 20906 случаев, или 55,1 %, заболеваемости приходится на Павлодар.

Меньше одного процента заболевших были завезены из других регионов, все остальные пациенты «свои».

«Прирост заболеваемости COVID-19 по неделям составил с 9 по 15 августа 6,5 (2152 случая), с 16 по 22 августа – 6,8 (2416 случаев). За истекшие 7 дней с 17 по 23 августа зарегистрировано 2398 заболевших, за предыдущие - с 10 по 16 августа – 2196 случаев COVID-19», - добавили эпидемиологи.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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