312 млн тенге налогов задолжали жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число должников по налогам на имущество и транспорт превысило 10 тысяч человек в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«На начало 2023 года число должников по местным налогам, в том числе на транспорт, составляло 6 486 человек с общей суммой задолженности 200 млн 647 тыс. тенге. В настоящее время их количество возросло до 10 868 человек с суммой задолженности 312 млн 842 тыс. тенге. Органами государственных доходов осуществляется системная работа по начислению и контролю за своевременной оплатой налоговых платежей. На данный момент у нас образовалась задолженность по налогам на транспорт, которая заметно превышает сумму поступлений по другим видам налогов. В связи с этим в ближайшее время будут усилены рейдовые мероприятия, проводимые совместно с сотрудниками местной полиции и судебными исполнителями», - сообщил заместитель руководителя управления государственных доходов по г. Атырау Нурболат Сарманов.

На сегодняшний день гражданам не нужно идти в банк, чтобы оплатить налоги, сделать это можно через мобильные приложения «е-Salyq Azamat» и «e-Salyq Business».

В случае принудительного взыскания задолженности по налогу на транспорт посредством судебных исполнителей к этой сумме начисляется дополнительный взнос в размере 25%.