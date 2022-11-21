312 единиц спецтехники задействовано в очистке республиканских дорог от снега

21 Ноября 2022, 10:04

21 Ноября 2022, 10:04

312 единиц спецтехники задействовано в очистке республиканских дорог от снега

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные для обработки проезжей части автодорог республиканского значения дорожники израсходовали около 1000 м³ противогололедных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«Сегодня на республиканских трассах работает 312 единиц спецтехники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Также задействовано 450 специалистов-дорожников.

За минувшие выходные дни сотрудники единого круглосуточного call-центра КазАвтоЖола обработали более 1500 звонков от пользователей республиканских автодорог», - сообщили в пресс-службе компании.

Работы в рамках зимнего содержания продолжаются в штатном режиме. Республиканские автотрассы остаются открытыми.