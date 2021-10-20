РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:25, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    312 человек лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки COVID-19 выявили у 41 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 41 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 25 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 9 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 3 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Курмангазинском районе - 2 заболевших, в Макатском районе - 1 человек.

    Заболевание у 21 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 14 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 312 человек, в модульной больнице - 91, во второй областной больнице – 14 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 71 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!