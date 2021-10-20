312 человек лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки COVID-19 выявили у 41 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 41 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 25 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 9 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 3 заболевших, в Исатайском районе - 1, в Курмангазинском районе - 2 заболевших, в Макатском районе - 1 человек.

Заболевание у 21 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 14 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 312 человек, в модульной больнице - 91, во второй областной больнице – 14 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 71 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.