3114 человек лечат от коронавируса в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 3 114 человек получают лечение от коронавируса в стационарах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 апреля зарегистрировано 585 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 490 случаев с симптомами и 95 без симптомов. Вылечившиеся – 29 096 (+570)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Итого, в инфекционных стационарах (5 610 коек) находятся 3 114 человек (87 детей – состояние легкой и средней степени), из них взрослых - 77 в крайне тяжелом, 570 - в тяжелом, 2467 - средней степени тяжести.

Выписан 491 человек, поступило – 353. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 178 человек (272 свободные койки). На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 64 аппаратов.

В стационаре «Халык Арена» находятся 42 пациента.

Вчера в стационарах Алматы получали лечение от коронавируса более 3,2 тысячи человек.