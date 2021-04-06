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    11:43, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    3114 человек лечат от коронавируса в стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 3 114 человек получают лечение от коронавируса в стационарах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 5 апреля зарегистрировано 585 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 490 случаев с симптомами и 95 без симптомов. Вылечившиеся – 29 096 (+570)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    Итого, в инфекционных стационарах (5 610 коек) находятся 3 114 человек (87 детей – состояние легкой и средней степени), из них взрослых - 77 в крайне тяжелом, 570 - в тяжелом, 2467 - средней степени тяжести.

    Выписан 491 человек, поступило – 353. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 178 человек (272 свободные койки). На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 69, High flow занято - 64 аппаратов.

    В стационаре «Халык Арена» находятся 42 пациента.

    Вчера в стационарах Алматы получали лечение от коронавируса более 3,2 тысячи человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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