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311 упаковок лекарства в сумках пытались пронести через границу в Павлодарской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Июля 2020, 15:44
311 упаковок лекарства в сумках пытались пронести через границу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба в отношении распространяемой информации в социальных сетях о якобы незаконном задержании лекарственных средств в пункте пропуска «Урлитобе» сообщает, что при проведении пограничного контроля были обнаружены 311 упаковок лекарственных препаратов различных наименований без сопроводительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Лекарственные препараты были упакованы в пакеты по наименованиям и уложены в две дорожные сумки. При этом перевозчик не смог дать разъяснение о происхождении лекарственных препаратов и их предназначении.

Для определения законности их ввоза в соответствии с компетенцией лекарственные препараты переданы в департамент экономических расследований Павлодарской области, проинформирован департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг данной области», - сообщается на странице КНБ РК в Facebook.

Пограничная служба не препятствует ввозу лекарственных средств для личных целей, напомнили в комитете.


Павлодарская область   Здравоохранение   Пограничники  
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