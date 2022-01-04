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311 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

4 Января 2022 08:15
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311 человек выздоровело от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70,

город Алматы - 15,

Акмолинская область - 35,

Алматинская область - 6,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 2,

Карагандинская область - 59,

Костанайская область - 6,

Кызылординская область - 3,

Павлодарская область - 63,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 961806.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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