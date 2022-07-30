3107 заболевших КВИ выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них:
в городе Нур-Султане – 932,
в городе Алматы – 568,
в городе Шымкенте – 78,
в Акмолинской области – 123,
в Актюбинской области – 46,
в Алматинской области – 132,
в Жетысуской области - 162,
в Атырауской области – 58,
в ВКО – 24,
в Абайской области - 65,
в Жамбылской области – 101,
в ЗКО – 110,
в Карагандинской области – 357,
в Улытауской области - 29,
в Костанайской области – 63,
в Кызылординской области – 77,
в Мангистауской области – 41,
в Павлодарской области – 71,
в СКО – 43,
в Туркестанской области – 27.
Всего в стране подтверждено 1 347 467 случаев.