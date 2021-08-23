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310 человек заболели COVID-19 в Атырауской области за сутки

23 Августа 2021 14:08
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310 человек заболели COVID-19 в Атырауской области за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 310 человек заболели COVID-19 в Атырауской области за сутки. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 310 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 187 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 60 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 24 заболевших, в Индерском районе - 8, Кызылкогинском районе - 8, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 3, в Махамбетском районе - 1 человек.

Заболевание у 202 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 91 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 469 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 8 614 человек, в модульной больнице - 179, во второй областной больнице – 181 пациент, во фтизиопульмонологическом центре - 62, в кардиоцентре - 93, в ж/д больнице - 86 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 355. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 433 человека.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, более 80% реанимационных коек занято в стационарах.
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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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