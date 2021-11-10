31 законопроект разработает Правительство Казахстана в 2022 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Плана законопроектных работ Правительства на 2022 год рассмотрели в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проект Плана законопроектных работ Правительства на 2022 год предусматривает разработку и внесение в Парламент 31 законопроекта. В первом полугодии 2022 года планируется внести в Парламент - 11 законопроектов, а во втором - 20 законопроектов», - сказал Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Правительства.
«Проект Плана на 2022 год предусматривает разработку одного кодекса и пяти новых законов. Среди них три новых законопроекта, регулирующие общественные отношения. Это законопроекты по вопросам обеспечения прав потребителей и теплоэнергетике и проект Социального кодекса», - отметил глава Правительства.
Аскар Мамин предложил одобрить проект Плана законопроектных работ Правительства на 2022 год.
При этом, Премьер-Министр поручил первым руководителям государственных органов обеспечить качественную работу над законопроектами и своевременность их внесения в Парламент.
Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по борьбе с продовольственной инфляцией.
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