31 трлн тенге инвестиций привлечено в Атыраускую область за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости в Атырауской области добыто 687 млн тонн нефти и 308 млрд кубометров сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости, вместе со всей страной, стремительно развивался и Атырауский регион, нарастала созидательная энергия. Во всех ключевых отраслях, определяющих развитие нашей области, достигнуты новые прорывы и высокие рубежи. За тридцать лет построено 179 объектов образования, 90 учреждений здравоохранения, 37 спортивных объектов и 31 объект культуры, а также около 11,8 миллиона квадратных метров жилья», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, за период независимости объем производства продукции в регионе вырос с 600 миллионов тенге до 7,7 трлн тенге. Привлечено 31 трлн тенге инвестиций, добыто 687 млн тонн нефти и 308 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

«Также за годы независимости в области построено и отремонтировано более 2 200 км автомобильных дорог. Обеспеченность населения области природным газом выросла с 12% до 99,7%, централизованным водоснабжением-с 35% до 99,3%. За этот период население области увеличилось в полтора раза и по итогам недавней переписи достигло 665 тыс. человек», - заключил аким.