+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

31 трлн тенге инвестиций привлечено в Атыраускую область за годы независимости

19 Ноября 2021 17:14
Поделиться:
31 трлн тенге инвестиций привлечено в Атыраускую область за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За годы независимости в Атырауской области добыто 687 млн тонн нефти и 308 млрд кубометров сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Четверть привлеченных в Казахстан инвестиций приходится на Атыраускую область – аким
Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Независимости РК проходит в Алматы Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования

«За годы независимости, вместе со всей страной, стремительно развивался и Атырауский регион, нарастала созидательная энергия. Во всех ключевых отраслях, определяющих развитие нашей области, достигнуты новые прорывы и высокие рубежи. За тридцать лет построено 179 объектов образования, 90 учреждений здравоохранения, 37 спортивных объектов и 31 объект культуры, а также около 11,8 миллиона квадратных метров жилья», - сказал Махамбет Досмухамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, за период независимости объем производства продукции в регионе вырос с 600 миллионов тенге до 7,7 трлн тенге. Привлечено 31 трлн тенге инвестиций, добыто 687 млн тонн нефти и 308 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

«Также за годы независимости в области построено и отремонтировано более 2 200 км автомобильных дорог. Обеспеченность населения области природным газом выросла с 12% до 99,7%, централизованным водоснабжением-с 35% до 99,3%. За этот период население области увеличилось в полтора раза и по итогам недавней переписи достигло 665 тыс. человек», - заключил аким.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Экономика   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Четверть привлеченных в Казахстан инвестиций приходится на Атыраускую область – аким
Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Независимости РК проходит в Алматы
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Касым-Жомарт Токаев назвал причину проблем рынка микрофинансирования
Популярное
1 Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
2 Два модульных поста полиции установили в Семее
3 Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
4 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
5 Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
6 Полнолуние и лунное затмение ждет землян предстоящей ночью
Читайте также
Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 30-летию Независимости РК проходит в Алматы
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Коллективные мероприятия в Алматы запрещены - Жандарбек Бекшин
Два модульных поста полиции установили в Семее
Пропавший табун лошадей вернули жителю ВКО
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
Полнолуние и лунное затмение ждет землян предстоящей ночью
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив