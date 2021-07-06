31 самовыдвиженец претендует на должность сельского акима в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на должность сельского акима претендует 31 самовыдвиженец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, в регионе назначены выборы пригородных сел и 18 сельских округов в шести районах.

В городе Атырау пройдут выборы акима по Дамбинскому и Кайыршахтинскому сельским округам. В Жылыойском районе - по Косшагылскому, Кара Арна сельским округам. В Индерском районе – Жарсуатском, Коктогайском. В Исатайском районе – Аккистаускому. В Курмангазинском районе – Аккольскому, Асанскому, Кудряшовскому, Орлинскому, Сафоновскому, Тенгизскому сельским округам. В Кызылкогинском районе – по Кызылкогинскому. В Махамбетском районе – Акжаикскому, Есбольскому, Бейбарысскому и Сарайшыкский сельским округам.

Азамат Айманакумов напомнил, что акимом села может стать гражданин страны не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о госслужбе. Одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, посёлка, сельского округа более двух раз подряд.