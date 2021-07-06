РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 05 Июль 2021 | GMT +6

    31 самовыдвиженец претендует на должность сельского акима в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на должность сельского акима претендует 31 самовыдвиженец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, в регионе назначены выборы пригородных сел и 18 сельских округов в шести районах.

    В городе Атырау пройдут выборы акима по Дамбинскому и Кайыршахтинскому сельским округам. В Жылыойском районе - по Косшагылскому, Кара Арна сельским округам. В Индерском районе – Жарсуатском, Коктогайском. В Исатайском районе – Аккистаускому. В Курмангазинском районе – Аккольскому, Асанскому, Кудряшовскому, Орлинскому, Сафоновскому, Тенгизскому сельским округам. В Кызылкогинском районе – по Кызылкогинскому. В Махамбетском районе – Акжаикскому, Есбольскому, Бейбарысскому и Сарайшыкский сельским округам.

    Азамат Айманакумов напомнил, что акимом села может стать гражданин страны не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о госслужбе. Одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, посёлка, сельского округа более двух раз подряд.


    Теги:
    Атырауская область Выборы акимов Выборы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!