31 работник Тенгиза вылечился от коронавируса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса вылечился еще 31 человек - 30 мужчин и 1 женщина. Все они сотрудники Тенгизского месторождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

«Контрольный тест 31 человека на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние – удовлетворительное.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 820 человек»,- сообщает пресс-служба акима региона.

Отметим, на Тенгизском месторождении из-за вспышки коронавируса с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля - филиал областного оперативного штаба.

14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.

20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.



