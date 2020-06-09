31 работник Тенгиза вылечился от коронавируса
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области от коронавируса вылечился еще 31 человек - 30 мужчин и 1 женщина. Все они сотрудники Тенгизского месторождения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.
«Контрольный тест 31 человека на наличие коронавируса показал отрицательный результат. Состояние – удовлетворительное.
Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Атырауской области достигло 820 человек»,- сообщает пресс-служба акима региона.
Отметим, на Тенгизском месторождении из-за вспышки коронавируса с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля - филиал областного оперативного штаба.
14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.
20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.
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