31 предприятие в Жамбылской области повысило зарплату работникам на 12%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года 31 предприятие Жамбылской области повысило зарплату работникам в среднем на 12%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с коллективами всех крупных предприятий региона, заслушал отчеты руководителей о проделанной работе за 2021 год, обсудил вопросы, касающиеся повышения заработной платы работников, улучшения условий труда. Подписан трехсторонний меморандум между акиматом Жамбылской области, предприятиями и профсоюзами», - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

По итогам 2021 года 195 предприятий региона повысили заработную плату работникам, а это около 25 тысяч человек, в среднем на 24%. С начала 2022 года 31 предприятие повысило зарплату работникам в среднем на 12%. Работа в этом направлении продолжается.

С 1 января 2021 года работникам АО «Таразэнергоцентр» увеличена заработная плата на 28%, производственному персоналу - на 38%.

«Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил руководителям предприятий на системной основе осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, ежегодно повышать заработную плату. Руководителям первичных профсоюзных организаций было рекомендовано на постоянной основе оказывать помощь малоимущим и многодетным семьям», - отметили в ведомстве.

Напомним, вопросы социальной ответственности бизнеса и выполнения обязательств по коллективным договорам поднимались в ходе встречи акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с работниками крупных жамбылских компаний «Казфосфат» и «Таразский металлургический завод».

Товарищество «Казфосфат», где трудятся 6 200 человек, в 2021 году повысило зарплаты на 40%, в этом году - на 15%. Товарищество «Таразский металлургический завод» повысило зарплаты на 25% своему коллективу в 770 человек.

«Несмотря ни на какие трудности, необходимо обеспечить бесперебойную работу заводов, выполнить обязательства по коллективным договорам», - сказал Бердибек Сапарбаев. Глава региона поручил акиму Тараза и руководителям ведомств усилить взаимодействие с предприятиями в решении проблемных вопросов.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что за 2021 год промышленными предприятиями области произведено продукции на 553 млрд тенге. Индекс промышленного производства составил 104,5%.