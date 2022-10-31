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31 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

31 Октября 2022, 08:00
31 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
31 Октября 2022, 08:00

31 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

52 года назад (1970) родился САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович - председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет, механик, математик-прикладник (1992).

Трудовая деятельность: директор ТОО «ТаССат» (1992-1997); менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл» (1998-2001); финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (2001-2003); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2003-2006); директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (01.2007-09.2007); президент АО «KEGOC» (2007-2008); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2008-2009); президент АО «KEGOC» (2009-2011); управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2012-2018); заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy» (07.2018-08.2018); управляющий директор - руководитель дирекции по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2018-2021); представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель Совета директоров АО «KEGOC» (2018-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008), «Парасат»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 лет Ассоциации Kazenergy»; отмечен благодарностью Президента РК (2010). Заслуженный энергетик СНГ (2003).

51 год назад (1971) родился МУРЗАЛИН Малик Кенесбаевич - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Актобе. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1996); Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ (2000); Школу менеджмента Йельского университета, специалист по международным отношениям (США, 2006).

Трудовая деятельность: атташе, третий, второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, город Петропавловск (2004-2006); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-2008); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан», г. Астана (2008-2009); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (04.2010-05.2010); руководитель аппарата управления делами Президента РК (2010-2011); ответственный секретарь Агентства РК по делам религий (2011-2013); заместитель управляющего делами Президента РК (2013-2017); первый заместитель управляющего делами Президента РК (01.2017-03.2017); аким Акмолинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2005).

38 лет назад (1984) родился ТОЛЕЕВ Нурдаулет Толеевич - заведующий общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юрист.

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «ТопЮрАудит КазГЮУ» г. Астана (2004-2005); магистрант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2005-2007); консультант секретариата руководителя администрации Президента Республики Казахстан, инспектор, заведующий сектором канцелярии Президента Республики Казахстан (2008-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2016) и 4 юбилейными медалями.

26 лет назад (1996) родилась САДУАКАСОВА Динара Рамазановна - казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин, единственная четырехкратная чемпионка мира до 14, 17, 18 и 20 лет.

Родилась в Акмоле. Научилась играть в шахматы в пять лет в клубе имени Х. Омарова в Астане. Серьезно стала заниматься в возрасте 10 лет. Помимо шахмат увлекается музыкой, художественной гимнастикой, плаванием, изучает языки. В 2008 году окончила с отличием музыкальную школу имени П. Чайковского по классу фортепиано. Также заняла первое место по художественной гимнастике на международном турнире «Синегорье». Победитель молодежной премии «Жастар-2011» в номинации «Молодой спортсмен года». В 2012 году стала самым молодым гроссмейстером Казахстана среди женщин и была награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Признана лучшей спортсменкой 2013 года по версии журнала «Sport Review» (Казахстан). В Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева в Астане с 2013 года по инициативе студентов и преподавателей вуза открыт шахматный клуб Динары Садуакасовой. А с весны 2014 года в ЕНУ проходит ежегодный шахматный турнир на «Кубок гроссмейстера Садуакасовой». Летом 2014 года на свою стипендию издала книгу «Первые шаги в шахматах», основанную на собственных партиях, по которой теперь казахстанские школьники будут учиться шахматам.

Награждена орденом «Құрмет» (2016), общественным орденом «Үміт» (2017); государственной премией «Дарын» (2017). 23 декабря 2017 года в ОАЭ на церемонии вручения наград 4-й ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова была объявлена «Лучшим игроком-девушкой-2017».


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