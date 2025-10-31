31 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился МАТАЕВ Сейтказы Бейсенгазиевич – председатель правления Союза журналистов Казахстана.

Фото: forbes.kz/ Серикжан Ковланбаев

Родился в селе Лебяжье Новоегорьевского района Алтайского края РСФСР. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1980). Академик Академии журналистики Республики Казахстан (2001)

Трудовая деятельность: плотник СУ «Отделстрой» (1972); собственный корреспондент КазТАГ по Тургайской, Карагандинской области (1980-1986); заместитель главного редактора газеты «Индустриальная Караганда» (1986-1989); собственный корреспондент газеты «Известия» по Казахстану (1989-1991, 1994-1996); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (1991-1993); пресс-секретарь Премьер-министра Республики Казахстан (1993-1994); президент Национального пресс-клуба (с 05.1996); председатель Правления Союза журналистов Казахстана (с 02.2001; переизбран 05.2011-04.2016).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2024).

55 лет назад (1970) родился САТКАЛИЕВ Алмасадам Майданович – Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет, механик, математик-прикладник (1992).

Трудовая деятельность: директор ТОО «ТаССат» (1992-1997); менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН «КазТрансОйл» (1998-2001); финансовый директор, вице-президент по экономике АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (2001-2003); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2003-2006); директор-руководитель группы по АО «KEGOC», директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2006-2007); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК (2007); президент АО «KEGOC» (2007-2008); первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» (2008-2009); президент АО «KEGOC» (2009-2011); управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); председатель правления АО «Самрук-Энерго» (2012-2018); заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy» (2018); управляющий директор - руководитель дирекции по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2018-2021); представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель Совета директоров АО «KEGOC» (2018-2021); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (2021-2023); министр энергетики Республики Казахстан (2023-2025).

На занимаемой должности - с марта 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008), «Парасат»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

54 года назад (1971) родился МУРЗАЛИН Малик Кенесбаевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Актобе. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1996); Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ (2000); Школу менеджмента Йельского университета, специалист по международным отношениям (США, 2006).

Трудовая деятельность: атташе, третий, второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики (1996-2004); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, город Петропавловск (2004-2006); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2006-2007); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2007-2008); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан», г. Астана (2008-2009); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2010); руководитель аппарата управления делами Президента РК (2010-2011); ответственный секретарь Агентства РК по делам религий (2011-2013); заместитель управляющего делами Президента РК (2013-2017); первый заместитель управляющего делами Президента РК (2017); аким Акмолинской области (2017-2019); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2019 -2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2005); почётный деятель спорта Республики Казахстан.

44 года назад (1981) родился КАМАЛОВ Алпамыс Әмірғалиұлы – генеральный директор АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Родился в г. Уральск. Окончил Академию гражданской авиации; Академию труда и социальных отношений, специальность «Государственное и местное управление»; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (г. Саратов).

Трудовая деятельность: инженер-диспетчер в филиале РГП «Казаэронавигация» города Атырау; заместитель генерального директора по инфраструктуре и развитию «Казавиаспаса» (2024).

Указом Главы государства награжден орденом «Құрмет» (2025).

На занимаемой должности с сентября 2024 года.

44 года назад (1981) родился ЛОРИЯ Давид Григорьевич – генеральный секретарь объединения юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола».

Фото: kff.kz

Родился в городе Акмоле. Окончил ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, бакалавр в области физической культуры и спорта (2002); Университет имени Абая, г. Алматы, магистр педагогических наук (2010); University of Limoges (France) иBirbeck University of London (UK) UEFA MIP, магистр в сфере спортивного менеджмента при UEFA Academy (2022).

Трудовая деятельность: профессиональный футболист футбольных клубов Женис, Астана, Шахтер, Иртыш, Кайрат, Ордабасы, Окжетпес, HBK Halmstad (Швеция), Спартак-Нальчик (Россия), Caykur Rizespor и Karsiyaka S.K. (Турция) (1997-2019); советник президента футбольного клуба Кызылжар (2019-2020); исполнительный директор FC «Astana» (2020-2021); генеральный директор FC «Astana» (2021); генеральный менеджер проекта «Super Bol» (2022); президент Федерации футбола города Астаны (2020-2025); депутат маслихата города Астаны VIII созыва (2023); вице-президент объединения юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола» (2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2024).

41 год назад (1984) родился ТОЛЕЕВ Нурдаулет Толеевич – руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юрист.

Трудовая деятельность: юрисконсульт ТОО «ТопЮрАудит КазГЮУ» г. Астана (2004-2005); магистрант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2005-2007); консультант секретариата руководителя администрации Президента Республики Казахстан, инспектор, заведующий сектором канцелярии Президента Республики Казахстан (2008-2019); заведующий общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2025).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2016) и 4 юбилейными медалями.

29 лет назад (1996) родилась САДУАКАСОВА Динара Рамазановна – казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин, международный мастер среди мужчин, единственная четырехкратная чемпионка мира до 14, 17, 18 и 20 лет.

Фото: chesswood.ru

Родилась в г. Акмола (ныне Астана). Научилась играть в шахматы в пять лет в клубе имени Х. Омарова в Астане. Серьезно стала заниматься в возрасте 10 лет. Помимо шахмат увлекается музыкой, художественной гимнастикой, плаванием, изучает языки. В 2008 году окончила с отличием музыкальную школу имени П. Чайковского по классу фортепиано. Также заняла первое место по художественной гимнастике на международном турнире «Синегорье». Победитель молодежной премии «Жастар-2011» в номинации «Молодой спортсмен года». В 2012 году стала самым молодым гроссмейстером Казахстана среди женщин и была награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл». Признана лучшей спортсменкой 2013 года по версии журнала «Sport Review» (Казахстан). В Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева в Астане с 2013 года по инициативе студентов и преподавателей вуза открыт шахматный клуб Динары Садуакасовой. А с весны 2014 года в ЕНУ проходит ежегодный шахматный турнир на «Кубок гроссмейстера Садуакасовой». Летом 2014 года на свою стипендию издала книгу «Первые шаги в шахматах», основанную на собственных партиях, по которой теперь казахстанские школьники будут учиться шахматам.

Награждена орденом «Құрмет» (2016), общественным орденом «Үміт» (2017); государственной премией «Дарын» (2017). В ОАЭ на церемонии вручения наград 4-й ежегодной премии «Asian Chess Excellence Awards» казахстанский гроссмейстер Динара Садуакасова была объявлена «Лучшим игроком-девушкой-2017».