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31 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

31 Октября 2022, 07:00
31 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
31 Октября 2022, 07:00

31 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день городов

Отмечается ежегодно, начиная с 2014 года, установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире.

Международный день сбережений (накоплений)

Установлен по решению состоявшегося в Милане с 27 по 31 октября 1924 года I международного конгресса сберегательных банков. Согласно первоначальной задумке, праздник должен напоминать людям о важности экономии денег и накоплении сбережений. С 1989 года Всемирный день экономии получил одобрение Организации Объединенных Наций и тем самым приобрел официальный статус. В этот день полагается не только экономить деньги, избегая ненужных трат, но также экономить и другие ценные ресурсы - время, энергию и так далее.

СОБЫТИЯ

В 1995 году под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Нигматжана Исингарина состоялось стартовое заседание Государственной комиссии по передислокации высших и центральных госорганов в Акмолу.

В 1995 году продукции АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» был присужден международный приз «Золотой глобус» (Дания). Этот приз учрежден международной организацией «Основа развития Востока». Каждый год экспертная комиссия по представлению торгово-промышленных палат, министерства и других организаций государств, участвующих в конкурсе, определяет лауреатов. Основная цель - финансирование программ и проектов, направленных на преобразование восточной экономики.

В 2003 году Алматинское высшее военное училище Вооруженных сил Республики Казахстан было переименовано в Военный институт Сухопутных войск, главная задача которого состоит в подготовке высококвалифицированных офицеров сухопутных войск.

В 2005 году был создан Совет по космосу при Правительстве РК, являющийся консультативно-совещательным органом, ответственным за выработку предложений, направленных на реализацию крупных космических программ и проектов, имеющих важное стратегическое значение для укрепления национальной и информационной безопасности, социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан. Решения Совета носят рекомендательный характер.

В 2011 году известный классик казахской литературы, заслуженный деятель Казахстана Аким Тарази, талантливый молодой писатель Аскар Алтай, драматург, лауреат премии Союза молодежи Казахстана Роза Муканова были удостоены медалей Франца Кафки и специальных дипломов за значительный вклад в развитие мировой литературы.

В 2015 году по итогам голосования специального жюри выставки «ЭКСПО-2015» в Милане национальный павильон Республики Казахстан вошел в тройку лидеров. Отечественному павильону была вручена награда в номинации - «Лучшее раскрытие темы и контента». Тематика казахстанского павильона, размещенного в двухэтажном здании общей площадью более 3 тыс. кв. м, звучала как «Казахстан - страна возможностей».

В 2018 году в Павлодаре в рельефно-точечном формате для слепых и слабовидящих был издан сборник произведений поэта Султанмахмута Торайгырова «Туған еліме». Он вышел тиражом только 20 экземпляров, которые попадут в областную библиотеку имени С.Торайгырова, специализированную библиотеку для слабовидящих граждан и в 13 районных библиотек Павлодарской области.

В 2018 году сборная Казахстана показала лучший результат в истории отечественного грэпплинга на чемпионате мира в Баку, собравшем лучших спортсменов из 40 стран мира.

Первое место и звание чемпионки мира по грэпплингу в весовой категории 49 килограммов, в возрасте 16-17 лет завоевала спортсменка Дина Какенова, представившая секцию джиу-джитсу Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

Грэпплинг - вид спортивных соревнований, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Эта борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.

В 2019 году Казахстан впервые избран председателем Межправительственной группы по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) в Женеве. Об этом стало известно на 36-й сессии ISAR, проходящей в Женеве (Швейцария).

Межправительственная рабочая группа по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) была создана Конференцией по торговле и развитию Организации Объединенных Наций (UNCTAD) как глобальный и инклюзивный форум для определения наиболее актуальных проблем и приоритетов в области развития учета и отчетности, обмена передовым опытом.

В 2020 году в Нур-Султане состоялась церемония открытия Международного фестиваля анимационных фильмов ÁMEN Animation film festival», цель которого - дать импульс развитию казахстанской анимации и поддержать молодые таланты.

Особенность конкурса в этом году в том, что фестиваль поднялся до международного уровня, с участием представителей тюркских стран, в частности, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана и Башкортостана РФ.

В 2020 году в Алматы прошел первый республиканский форум серебряных волонтеров, в котором приняли участие волонтеры в возрасте от 50 лет, руководители и представители волонтерских движений, добровольческих объединений, реализующих проекты в сфере развития «серебряного» добровольчества.

В 2021 году пловец Адильбек Мусин установил рекорды Казахстана на Кубке мира в Казани (Татарстан) - два на дистанции 200 метров баттерфляем и один на дистанции 50 метров баттерфляем.


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