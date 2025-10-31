31 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день городов

Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с этим процессом, чтобы обеспечить устойчивое развитие городов во всем мире. Отмечается ежегодно, начиная с 2014 года.

Международный день сбережений (накоплений)

Установлен по решению I международного конгресса сберегательных банков, состоявшегося в Милане в октябре 1924 года. Праздник должен напоминать людям о важности экономии денег и накоплении сбережений. С 1989 года Всемирный день экономии получил одобрение Организации Объединенных Наций и приобрел официальный статус. В этот день полагается не только экономить деньги, избегая ненужных трат, но также экономить и другие ценные ресурсы — время, энергию и так далее.

СОБЫТИЯ

В 1995 году под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Нигматжана Исингарина состоялось заседание Государственной комиссии по передислокации высших и центральных госорганов в Акмолу.

В 1995 году продукции АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» был присужден международный приз «Золотой глобус» (Дания). Этот приз учрежден международной организацией «Основа развития Востока». Каждый год экспертная комиссия по представлению торгово-промышленных палат, министерства и других организаций государств, участвующих в конкурсе, определяет лауреатов. Основная цель — финансирование программ и проектов, направленных на преобразование восточной экономики.

В 2003 году Алматинское высшее военное училище Вооруженных сил Республики Казахстан было переименовано в Военный институт Сухопутных войск, главная задача которого состоит в подготовке высококвалифицированных офицеров сухопутных войск.

В 2005 году был создан Совет по космосу при Правительстве РК, являющийся консультативно-совещательным органом, ответственным за выработку предложений, направленных на реализацию крупных космических программ и проектов, имеющих важное стратегическое значение для укрепления национальной и информационной безопасности, социально-экономического и научно-технического развития Республики Казахстан.

В 2011 году известный классик казахской литературы, заслуженный деятель Казахстана Аким Тарази, талантливый молодой писатель Аскар Алтай, драматург, лауреат премии Союза молодежи Казахстана Роза Муканова были удостоены медалей Франца Кафки и специальных дипломов за значительный вклад в развитие мировой литературы.

В 2015 году по итогам голосования специального жюри выставки «ЭКСПО-2015» в Милане национальный павильон Республики Казахстан вошел в тройку лидеров. Отечественному павильону была вручена награда в номинации — «Лучшее раскрытие темы и контента». Тематика казахстанского павильона, размещенного в двухэтажном здании общей площадью более 3 тыс. кв. м, звучала как «Казахстан — страна возможностей».

В 2018 году в Павлодаре в рельефно-точечном формате для слепых и слабовидящих был издан сборник произведений поэта Султанмахмута Торайгырова «Туған еліме». Он вышел тиражом только 20 экземпляров, которые попадут в областную библиотеку имени С. Торайгырова, специализированную библиотеку для слабовидящих граждан и в 13 районных библиотек Павлодарской области.

В 2018 году сборная Казахстана показала лучший результат в истории отечественного грэпплинга на чемпионате мира в Баку, собравшем лучших спортсменов из 40 стран мира. Первое место и звание чемпионки мира по грэпплингу в весовой категории 49 килограммов, в возрасте 16-17 лет завоевала спортсменка Дина Какенова, представившая секцию джиу-джитсу Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

Грэпплинг — вид спортивных соревнований, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Эта борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.

В 2019 году Казахстан впервые избран председателем Межправительственной группы по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) в Женеве. Межправительственная рабочая группа по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) была создана Конференцией по торговле и развитию Организации Объединенных Наций (UNCTAD) как глобальный и инклюзивный форум для определения наиболее актуальных проблем и приоритетов в области развития учета и отчетности, обмена передовым опытом.

В 2020 году в Астане состоялась церемония открытия Международного фестиваля анимационных фильмов ÁMEN Animation film festival», цель которого — дать импульс развитию казахстанской анимации и поддержать молодые таланты.

Особенность конкурса в этом году в том, что фестиваль поднялся до международного уровня, с участием представителей тюркских стран, в частности, Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Татарстана и Башкортостана РФ.

В 2020 году в Алматы прошел первый республиканский форум серебряных волонтеров, в котором приняли участие волонтеры в возрасте от 50 лет, руководители и представители волонтерских движений, добровольческих объединений, реализующих проекты в сфере развития «серебряного» добровольчества.

В 2021 году пловец Адильбек Мусин установил несколько рекордов на Кубке мира в Казани (Татарстан) — два на дистанции 200 метров баттерфляем и один на дистанции 50 метров баттерфляем.

В 2022 году казахстанский художественный фильм «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова получил главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубай. Картина, посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни.

В 2023 году на X Всемирном конгрессе, прошедшем в городе Сеул (Республика Корея), президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Болат Акчулаков был избран президентом Всемирной федерации клубов и ассоциации ЮНЕСКО. Это важный исторический момент как для Казахстана, так и для мирового клубного движения ЮНЕСКО. Страны-участницы конгресса особо отметили уникальный опыт Казахстана в реализации инициатив и проектов международной организации, а также выразили надежду на дальнейшее успешное развитие Всемирной федерации с приходом нового руководителя. Решение об избрании Казахстана было поддержано представителями большинства стран-участниц конгресса, подтвердивших высокий уровень доверия республики на международной арене.

Движение клубов зародилось в Японии в 1947 году с целью широкого продвижения среди гражданского общества ключевых приоритетов и ценностей ЮНЕСКО. Сегодня движение представлено в 90 странах мира и насчитывает около 5 тыс. организаций.

В 2023 году в реку Есиль в столице выпустили 100 тысяч особей белого амура из семейства карповых. Эти рыбы считаются санитарами водоема. Съедая избыточную растительность, они очищают пруд от большого количества водорослей. Белый амур набирает вес до 30 кг и быстро растет в естественной среде. В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства.

В 2024 году Европейский банк реконструкции и развития выделил 365 млн евро на строительство больницы на 630 мест в Кокшетау. Об этом на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК объявила глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В 2024 году казахстанский борец Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира. Спортсмен выступил в дивизионе до 70 килограммов. Соперником Кайпанова в финале был японец Йошиносукэ Аояги. 26-летний казахстанец одержал победу со счетом 5:3 и стал вторым после Ризабека Айтмухана чемпионом мира по вольной борьбе в истории страны.