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10:24
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31 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники инспекции транспортного контроля с начала года составили более 460 протоколов за нарушение правил проезда тяжеловесной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге руководитель инспекции транспортного контроля Руслан Сейталин сообщил, что в августе уже составили 55 протоколов. Всего сумма штрафов составила 31 млн тенге.
Основными нарушениями являются превышение перевозчиками допустимых весовых параметров при перевозке грузов и превышение грузоотправителями допустимых весовых параметров при загрузке транспортных средств. Сотрудники инспекции неоднократно сталкивались с ситуацией, когда перевозчики отказывались проходить взвешивание. Последний такой случай произошел неделю назад возле райцентра Бесколь.
«Остановили для проверки грузовой автомобиль МАЗ, зарегистрированный в РФ и перевозивший щебень общим весом 20 тонн. После остановки водитель грузовика уехал на легковом автомобиле в неизвестном направлении. Вызвали полицию. Через час водитель вернулся, выгрузил щебень на обочину, захватив при этом часть дорожного полотна. Документы на автомобиль и сопроводительные документы на поездку передал наряду полиции», - рассказал Р. Сейталин.
Полицейские составили административные протоколы с наложением штрафа в размере 143 тысяч тенге.
В прошлом году аким области Кумар Аксакалов поручал усилить контроль за движением большегрузов по дорогам региона и даже предлага запретить «тонары», которые разрушают дороги.
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