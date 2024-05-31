31 мая - Всемирный день без табака. Люди стали меньше курить

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, призванный повысить осведомленность о вреде курения и пассивного курения для здоровья человека и побудить его отказаться от курения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Тема этого дня, организованного под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году была объявлена как «защита детей от вмешательства табачной промышленности».

Глобальная кампания, организованная в этом году, направлена на повышение осведомленности общественности о вредном воздействии табачной промышленности на молодежь. Мероприятия, которые будут организованы в этом контексте, направлены на повышение осведомленности о том, как прекратить нацеливание молодых людей на вредные табачные изделия.

Согласно опубликованному в этом году докладу ВОЗ о глобальном потреблении табака, уровень курения в возрастной группе 15-24 лет, составлявший в 2020 году около 20 процентов, снизится до примерно 13 процентов в 2022 году.

Хотя во всем мире табачные изделия употребляют около 10 процентов детей в возрасте 13-15 лет, утверждается, что общее число потребителей составляет 37 миллионов человек.

Уровень потребления табака снижается

Согласно отчету, опубликованному ВОЗ в этом году, количество людей, употребляющих табачные изделия, во всем мире снижается.

В докладе подчеркивается, что если в 2000 году насчитывалось 1,36 миллиарда потребителей табачных изделий, то в 2022 году эта цифра снизится до 1,25 миллиарда, несмотря на рост численности населения планеты.

В отчете отмечается, что в 2000 году табачные изделия употребляли около 33 процентов взрослого населения планеты, а спустя 22 года этот показатель снизился до 21 процента.

ВОЗ намерена снизить этот показатель до 18 процентов к 2030 году путем повышения осведомленности населения.

Юго-Восточная Азия занимает лидирующие позиции по потреблению табака

В глобальном масштабе самый высокий уровень курения наблюдается в Юго-Восточной Азии - 26,5 процента, за ней следуют Европа - 25,3 процента, Западная часть Тихого океана - 22,5 процента, Восточное Средиземноморье - 17,9 процента, Северная и Южная Америка - 16,6 процента и Африка - 9,5 процента.

ВОЗ объявила, что, по прогнозам, к 2030 году в Европе будет самый высокий уровень потребления табака в мире - чуть более 23 процентов.

Кроме того, ВОЗ обращает внимание на то, что уровень потребления табака среди женщин в европейском регионе более чем в два раза превышает среднемировой, и что этот показатель снижается гораздо медленнее, чем в других регионах.

В год умирают 8 миллионов человек Примерно 8,3 миллиона человек в мире ежегодно умирают от болезней, связанных с употреблением табачных изделий. В то время как 7 миллионов из них умирают непосредственно из-за курения, примерно 1,3 миллиона человек скончались из-за воздействия сигарет при пассивном курении.

Курение, которое негативно влияет на жизнь человека во многих аспектах, является одной из самых важных причин смерти в мире. По данным ВОЗ, курение является причиной примерно 12 процентов смертей в возрасте 30 лет и старше.

В Азии и Европе самые высокие показатели смертности от табака

Хотя более 80 процентов из 1,25 миллиарда курильщиков в мире живут в странах с низким и средним уровнем дохода, наибольшее число смертей от курения приходится на Азию и Восточную Европу.

Самые высокие показатели смертности от табака наблюдаются в Азии и Европе, Кирибати возглавляет список с 368 смертями на 100 тысяч человек. Далее в списке следуют Соломоновы острова 328, Гренландия 193, Непал 186, Черногория 175, Северная Македония 170, Монголия 166, Папуа - Новая Гвинея 161, Камбоджа 157, Украина 152, Сербия 152, Ливан 150, Болгария 148 на 100 тысяч человек.

Сигарета содержит 7 тысяч различных химических веществ

ВОЗ обращает внимание на тот факт, что 65 000 детей во всем мире ежегодно умирают от респираторных заболеваний в семьях курящих и подвергающихся пассивному курению.

Курение отвечает за две трети смертей от рака легких во всем мире и является основной причиной этого заболевания. Даже у некурящих людей, которые подвергаются воздействию сигаретного дыма дома или на работе, вероятность развития рака легких значительно выше.

По данным ВОЗ, у людей, бросивших курить, вероятность развития рака легких через 10 лет в два раза ниже, чем у курильщиков.

Наиболее распространенным негативным влиянием курения на здоровье является то, что оно вызывает хронические заболевания дыхательных путей. Курение является основной причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ, которая особенно часто встречается у людей, начавших курить в молодом возрасте, серьезно замедляет здоровое развитие легких.

Сигаретный дым, который также негативно влияет на погодные условия, содержит 7 тысяч различных химических веществ, 69 из которых вызывают рак.

Материл представлен партнером Kazinform агентством Анадолу.